Niente preghiera dell’Eid in piazza il raduno islamico viene rinviato

A Montecatini Terme, la prevista preghiera dell’Eid in piazza è stata annullata, portando a un rinvio del raduno islamico. La notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, dopo che un volantino ha generato scalpore tra la popolazione locale. Nel corso della giornata, numerosi utenti hanno condiviso la notizia sui social e nelle chat, creando una discussione che ha coinvolto diversi cittadini. La decisione di sospendere l’evento è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

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Montecatini Terme, 20 maggio 2026 – Quel volantino ha messo in fibrillazione tutta la città. Il caso è scoppiato ieri mattina, con decine e decine di condivisioni sui social network e le applicazioni di messaggistica istantanea. L’invito richiamava tutti gli interessati a partecipare alla preghiera islamica in occasione dell’Eid al-Adha, in programma mercoledì 27 maggio, alle 7 del mattino, in piazza Cesare Battisti, dove una volta sorgevano le bancarelle del mercato ambulante. Numerosi cittadini hanno espresso preoccupazioni di ogni genere, dal rischio di egemonizzazione religiosa alla presenza, nelle immediate vicinanze dell’istituto Don Bosco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Niente preghiera dell’Eid in piazza, il raduno islamico viene rinviato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marion du Faouët, Chef de voleurs | Le destin d'une femme de légende Sullo stesso argomento Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-FitrMigliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che... Raduno islamico a Parigi, l'imam: "L'ombra della Fratellanza"A nord di Parigi, nella cittadina di Le Bourget, è in corso il "Congresso dei musulmani di Francia": migliaia di soggetti di religione islamica si...