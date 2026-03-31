Inaugurata la Casa della Comunità di Primavalle

È stata ufficialmente inaugurata la Casa della Comunità di Primavalle, un nuovo hub dedicato ai servizi sanitari e sociali. Contestualmente, è stata messa in funzione anche la struttura “Santa Maria della Pietà”, ampliando le opzioni disponibili per i cittadini dell’area. L’evento ha visto la presenza delle autorità locali e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Cosa: Inaugurazione della nuova Casa della Comunità “Primavalle” (HUB) e attivazione della struttura “Santa Maria della Pietà”.. Dove e Quando: Roma, Piazza San Zaccaria Papa 1; evento ufficiale martedì 31 marzo 2026.. Perché: Un investimento di quasi 2 milioni di euro per potenziare la sanità territoriale con servizi attivi H24 e 109 professionisti.. La sanità del Lazio compie un passo decisivo verso il decentramento e la prossimità, riportando i servizi essenziali nel cuore dei quartieri storici di Roma. Con l’inaugurazione della nuova Casa della Comunità “Primavalle”, avvenuta alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del Direttore Generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle, si delinea un nuovo modello di assistenza che mira a decongestionare i grandi poli ospedalieri. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Inaugurata la Casa della Comunità di Primavalle Articoli correlati Leggi anche: Monreale, inaugurata la Casa della Comunità: “Sarà un ospedaletto sotto casa” Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunitàÈ stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un... Una selezione di notizie su Casa della Comunità Temi più discussi: Benvenuti alla Casa della Comunità di Sasso Marconi; A Rivarolo ecco la nuova casa della comunità Celesia: tra venti giorni pronto anche l'ospedale; Borgo Valsugana: inaugurata la Casa della Comunità; Visite mediche senza prenotazione, inaugurata la nuova casa della comunità. Carini, inaugurata la Casa di Comunità in via Ponticelli: già attivi diversi servizi sanitariIn via Ponticelli inaugurata la Casa di comunità di Carini. I lavori di ristrutturazione della vecchia struttura sanitaria dell’Asp sono stati resi possibili grazie a un investimento di 738 mila euro ... teleoccidente.it Borgo Valsugana: inaugurata la Casa della ComunitàAnche a Borgo Valsugana prende forma il nuovo modello trentino per una sanità territoriale più vicina al cittadino. Con la presentazione di questa mattina anche la Valsugana ha la sua prima Casa della ... ladigetto.it Rocca inaugura la Casa della comunità 'Primavalle', potenziata la rete territoriale. Apre anche la struttura 'Santa Maria della Pietà', 11 attivate nella Asl Roma 1 #ANSA x.com Proseguono le aperture: oggi abbiamo inaugurato la Casa della Comunità di Bolsena (VT). Continuiamo a rafforzare la sanità pubblica sul territorio, con servizi sempre più vicini, accompagnando le persone nei loro percorsi di cura. Asl Viterbo - facebook.com facebook