Neymar l’incubo dopo la gioia per la convocazione | L’infortunio preoccupa Brasile in ansia i Mondiali sono vicini

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ricevuto la convocazione per i Mondiali, Neymar ha subito un infortunio che preoccupa il Brasile. La notizia ha suscitato apprensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, soprattutto considerando la prossimità della competizione. Intanto, in diverse piazze, si sono svolte celebrazioni con cori, applausi e festeggiamenti per l’inclusione del giocatore nella rosa della nazionale. La situazione di Neymar è ora al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

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