Dopo aver ricevuto la convocazione per i Mondiali, Neymar ha subito un infortunio che preoccupa il Brasile. La notizia ha suscitato apprensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, soprattutto considerando la prossimità della competizione. Intanto, in diverse piazze, si sono svolte celebrazioni con cori, applausi e festeggiamenti per l’inclusione del giocatore nella rosa della nazionale. La situazione di Neymar è ora al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Cori, applausi, esultanze da stadio, gente in piazza per festeggiare: la convocazione di Neymar jr con il Brasile per i Mondiali in programma a giugno ha riportato tantissimo entusiasmo nel paese sudamericano. La convocazione o meno del campione ex Psg – oggi al Santos – è stata al centro di un dibattito lungo mesi e alla fine Carlo Ancelotti ha deciso di portarlo ai Mondiali. Neymar però si è infortunato e rischia di non esserci. O meglio, in Brasile non è al momento una possibilità contemplata, ma il rischio c’è e l’edema al polpaccio desta preoccupazione e ha messo in allarme lo staff medico della nazionale brasiliana. L’infortunio, pur... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neymar, l’incubo dopo la gioia per la convocazione: “L’infortunio preoccupa”. Brasile in ansia, i Mondiali sono vicini

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