Il 19 maggio 2026, dopo la vittoria sul Pisa che ha garantito al Napoli la matematica qualificazione, si è aperto un confronto tra l’allenatore e il presidente del club. Le due parti si sono incontrate nel quartier generale della squadra, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La discussione è durata diverse ore e si è concentrata su questioni relative alla pianificazione futura e alle strategie di mercato. La situazione rimane sotto osservazione mentre i protagonisti non hanno ancora comunicato eventuali decisioni ufficiali.

Napoli, 19 maggio 2026 - A margine della vittoria sul Pisa che ha dato al Napoli la matematica qualificazione alla prossima Champions League, Antonio Conte non si è limitato a gettare ombre sulla sua permanenza, evento tutt'altro che inedito, ma ha anche alluso a un legame di amicizia con Aurelio De Laurentiis che gli avrebbe impedito, in quella sede e in quel momento, di preannunciare cosa accadrà nel prossimo futuro. Parole da molti interpretate come il preludio di un divorzio estivo, considerando anche che la formale scadenza del contratto recita 30 giugno 2027. Parole, inoltre, seguite a molte altre che in questi quasi 2 anni di avventura insieme hanno animato un rapporto mai banale tra due satrapi del calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, finale thriller tra Conte e De Laurentiis

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Sentite cosa dice DE LAURENTIIS dopo la vittoria in SUPERCOPPA

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