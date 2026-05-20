Mostra a Roma angeli messaggeri custodi e viandanti

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Musei Capitolini di Roma è aperta una mostra che fino a novembre esplora le rappresentazioni degli angeli nell’arte e nella devozione popolare. L’esposizione presenta diverse opere che raffigurano angeli come messaggeri, custodi o viandanti, illustrando la loro presenza nel corso dei secoli. Le opere esposte comprendono dipinti, sculture e oggetti religiosi provenienti da diversi periodi storici. La mostra si concentra sulla rappresentazione visiva di queste figure e sul loro ruolo simbolico nelle pratiche religiose.

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Le figure degli angeli nell’arte e nella devozione popolare sono protagoniste ai Musei Capitolini. Fino a novembre, una mostra indaga il ruolo di questi custodi e messaggeri celesti attraverso i secoli. Servizio di Alessandra Camarca. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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