Monza gli chiede di uscire dal supermercato perché lo ha riconosciuto | lo segue nel parcheggio e tira fuori un coltello

Un uomo ha minacciato un dipendente di un supermercato nel parcheggio di Monza dopo essere stato allontanato dal negozio. L’addetto aveva riconosciuto l’uomo come autore di precedenti furti e molestie nello stesso negozio e gli aveva chiesto di uscire. L’uomo, una volta nel parcheggio, lo ha seguito e ha estratto un coltello, minacciandolo. La polizia è intervenuta e ha fermato l’individuo, che ora si trova in stato di fermo.

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Ha impugnato un coltello e minacciato un dipendente di un supermercato nel parcheggio del negozio, dopo che l'addetto lo aveva allontanato dal punto vendita perché lo aveva riconosciuto come l'autore di precedenti furti e molestie avvenuti proprio nello store. Nel pomeriggio del 18 maggio, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cerca di rubare una macchina nel parcheggio del supermercato: ma i poliziotti lo vedono e lo arrestano Monza, gli chiede di uscire dal supermercato perché lo ha riconosciuto: lo segue nel parcheggio e tira fuori un coltello ift.tt/Fy6MPdw ift.tt/wm6oRXH x.com La corsa della metropolitana M5 a Monza, il sindaco lancia l’appello: Non c’è tempo da perdereOggi la conferenza Stato-Regioni dovrebbe ratificare la copertura degli extracosti. Poi il dossier passerà alla Corte dei Conti, ma si temono nuovi aumenti a giugno ... ilgiorno.it Metropolitana Milano-Monza, l'allarme di Patto Nord: Subito il decreto o i fondi non basteranno piùIl movimento politico chiede lo sblocco immediato dell'iter burocratico al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per evitare la paralisi della gara d'appalto ... milanotoday.it