Monza gli chiede di uscire dal supermercato perché lo ha riconosciuto | lo segue nel parcheggio e tira fuori un coltello
Un uomo ha minacciato un dipendente di un supermercato nel parcheggio di Monza dopo essere stato allontanato dal negozio. L’addetto aveva riconosciuto l’uomo come autore di precedenti furti e molestie nello stesso negozio e gli aveva chiesto di uscire. L’uomo, una volta nel parcheggio, lo ha seguito e ha estratto un coltello, minacciandolo. La polizia è intervenuta e ha fermato l’individuo, che ora si trova in stato di fermo.
Ha impugnato un coltello e minacciato un dipendente di un supermercato nel parcheggio del negozio, dopo che l'addetto lo aveva allontanato dal punto vendita perché lo aveva riconosciuto come l'autore di precedenti furti e molestie avvenuti proprio nello store. Nel pomeriggio del 18 maggio, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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