Venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge a Pisa, si è svolta una cerimonia in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Alla commemorazione era presente un monumento realizzato dall’artista Dolfo, situato nel luogo della cerimonia. La giornata è stata istituita con una legge e prevede eventi e commemorazioni in tutta Italia per ricordare le persone coinvolte in attentati e stragi.

Pisa, 10 maggio 2026 – Nella mattinata di venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall’artista Dolfo, il Comune di Pisa ha celebrato la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, istituita con la legge n. 56 del 4 maggio 2007. La cerimonia, promossa dall’Assessorato alla scuola del Comune di Pisa, ha visto la partecipazione degli alunni della classe Quinta A della Scuola Primaria “Giovanni Parmini” e della classe Quinta A della Scuola Primaria “Sante de Sanctis”, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei”. È intervenuto l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi, oltre alle autorità civili e militari in rappresentanza di tutta la città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricorrenze: celebrata la Giornata della memoria delle vittime di terrorismo e stragi

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