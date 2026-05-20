Michelle Hunziker | Se viviamo innamorati siamo radiosi Da bambina ho vissuto grandi dolori
Michelle Hunziker ha dichiarato di sentirsi più felice e luminosa quando vive un amore, affermando che l'amore dona radiosità. Nell’intervista ha anche ricordato il passato, parlando di come da bambina abbia affrontato difficoltà e grandi dolori, ringraziando comunque la vita per le esperienze vissute. La showgirl ha sottolineato l'importanza di vivere con passione e di non evitare le sfide che il passato ha portato nella sua vita.
"Ringrazio la vita che da bambina mi ha anche messa di fronte a difficoltà grosse e non mi ha esentato da grandi dolori" afferma Michelle Hunziker “Nessuno può davvero sapere cosa un altro ha vissuto”affermaMichelle Hunziker.La showgirl 49enne oggi è mamma, nonna e imprenditrice, oltre che conduttrice televisiva. Attualmente impegnata sotto il profilo sentimentale con Giulio Berruti, Hunziker si confida sulla vita privata, tra affetti e dolori del passato.“Per me la vera bellezza è l’amore, motore di ogni cosa“confessa ai microfoni delCorriere della Sera. Michelle Hunzikercomincia a raccontare cosa è per lei la bellezza e per farlo ricorda... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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