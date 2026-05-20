Michelle Hunziker | Se viviamo innamorati siamo radiosi Da bambina ho vissuto grandi dolori

Michelle Hunziker ha dichiarato di sentirsi più felice e luminosa quando vive un amore, affermando che l'amore dona radiosità. Nell’intervista ha anche ricordato il passato, parlando di come da bambina abbia affrontato difficoltà e grandi dolori, ringraziando comunque la vita per le esperienze vissute. La showgirl ha sottolineato l'importanza di vivere con passione e di non evitare le sfide che il passato ha portato nella sua vita.

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