Michelle Hunziker | Ho affrontato grosse difficoltà e grandi dolori Poi la confidenza privata sulle figlie
Michelle Hunziker ha recentemente parlato di aver attraversato periodi difficili e di aver affrontato grandi dolori nella sua vita. In un momento di confidenza privata, ha condiviso anche riflessioni sulle sue figlie, senza approfondire dettagli specifici. In un'intervista, ha espresso il suo punto di vista sulla bellezza, sottolineando che per lei non si riduce all’aspetto esteriore, ma che è legata all’amore, che considera il vero motore di ogni cosa.
"Un concetto meraviglioso, olistico, che non si riduce all'estetica. Per me la vera bellezza è l'amore, motore di ogni cosa": risponde così Michelle Hunziker alla domanda su cosa sia per lei la bellezza. Madre, nonna, imprenditrice grazie al marchio cosmetico Goovi e conduttrice televisiva, la. 🔗 Leggi su Today.it
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