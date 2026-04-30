Minacce aggressioni e persino inseguimenti a ex compagna e suocero nei guai un 45enne

Un uomo di 45 anni è stato coinvolto in una serie di comportamenti persecutori nei confronti della sua ex compagna e del suocero. Le azioni includono minacce, aggressioni e inseguimenti, che hanno generato uno stato di ansia costante all’interno della famiglia. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per affrontare la condotta ritenuta pericolosa.

LECCE – L’ossessione acceca la mente e rischia di provocare conseguenze nefaste. Quella che aveva colpito un uomo di 45 anni era tale da generare uno stato d’ansia continuo in un’intera famiglia, quella della sua ex compagna, finita nel mirino di continue persecuzioni. E questo per il semplice.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rieti: continue minacce ed aggressioni fisiche a moglie, 45enne allontanato da casaNei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un cittadino reatino di... Minacce, insulti e aggressioni alla compagna. 48enne finisce in carcereLa Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività investigative volte al contrasto alla violenza domestica, ha dato esecuzione a un’ordinanza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Choc sul Gargano, disabile minacciato e perseguitato dal vicino di casa: Ti taglio l'altra gamba; Infermieri aggrediti in corsia, in un anno quasi 200 casi: Si rischia la vita ogni giorno; 25 aprile di violenza, si rilegga il discorso di Berlusconi a Onna; Europol: 280 arresti per reclutamento di giovani, ingaggiati per atti di violenza. Minaccia e aggredisce la compagna davanti ai figli: 24enne condannato a 4 anni nel BrindisinoPer oltre un anno, secondo l’accusa, avrebbe trasformato la casa in un luogo di paura, in un centro della provincia. Non un episodio isolato, ma una sequenza continua di minacce, aggressioni, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aggressioni e rapine all’uscita di scuola: docenti si muniscono di spay al peperoncino e studenti con taser nello zaino per difendersiCellulari e portafogli strappati di mano, minacce all’uscita dai cancelli, gruppi che aspettano tra fermate dell’autobus e sottopassi. Il dopo scuola di alcuni studenti a Parma, secondo diverse testim ... orizzontescuola.it Venezi, insulti e minacce di morte agli orchestrali della Fenice. E FdI difende la direttrice d'orchestra - facebook.com facebook Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey x.com