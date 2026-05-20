Venerdì 20 maggio 2026, alle 19:15, le previsioni del tempo indicano che al nord nella mattina ci saranno cieli prevalentemente soleggiati. Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti, con massime che raggiungono valori elevati. Le condizioni del cielo rimarranno stabili durante tutta la giornata, senza significative precipitazioni o cambiamenti atmosferici. La situazione del meteo si mantiene tranquilla, con assenza di venti forti o eventi climatici particolari.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli soleggiati nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio locali piovaschi sul basso Lazio stabilità sulle altre regioni in serata e nottata a tempo nuovamente asciutto comunque con Ampi spazi di sereno alzo dal mattino tempo stabile con cieli sereni al più nuvolosi al pomeriggio instabilità momento su Campania Basilicata e Calabria con.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-05-2026 ore 19:15

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