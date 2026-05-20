Messe in latino e celebrazioni illegali | ex parroco sospeso e allontanato per 5 anni dall'Arcidiocesi di Milano

Un ex parroco di Brusimpiano è stato sospeso e allontanato dall'Arcidiocesi di Milano per cinque anni. Le autorità ecclesiastiche hanno contestato a lui l'organizzazione di celebrazioni non autorizzate, che includevano l'uso di riti in latino. Sono state riscontrate anche violazioni delle norme canoniche relative alla gestione delle funzioni religiose. La sospensione si è resa necessaria dopo le verifiche sulle pratiche adottate durante le messe, considerate non conformi alle disposizioni ufficiali.

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