Dal barocco alle ville sul mare investitori stranieri stregati dalla Sicilia | la mappa del mercato del lusso

Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di crescita significativa, con un aumento della domanda internazionale e un recupero dei quartieri storici e costieri. Mentre il settore residenziale tradizionale segue le tendenze nazionali, le ville sul mare e gli edifici barocchi attirano investitori stranieri. La regione si conferma come una meta privilegiata per chi cerca proprietà di pregio nel Sud Italia.