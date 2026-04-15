Dal barocco alle ville sul mare investitori stranieri stregati dalla Sicilia | la mappa del mercato del lusso
Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di crescita significativa, con un aumento della domanda internazionale e un recupero dei quartieri storici e costieri. Mentre il settore residenziale tradizionale segue le tendenze nazionali, le ville sul mare e gli edifici barocchi attirano investitori stranieri. La regione si conferma come una meta privilegiata per chi cerca proprietà di pregio nel Sud Italia.
Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento. Mentre il mercato residenziale ordinario segue gli andamenti nazionali, il segmento “luxury” gode di una crescita della domanda internazionale e di una rivalutazione dei quartieri storici e costieri.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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