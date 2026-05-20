meloni con modi per collaborare su difesa e sviluppo

Il primo ministro ha incontrato il suo collega indiano a Roma, segnando un rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. Durante la riunione, sono stati discussi temi relativi alla difesa e allo sviluppo economico, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione bilaterale. L’incontro si inserisce in un quadro di dialogo tra le due nazioni, che cercano di rafforzare i propri legami in vari settori. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle intese raggiunte.

Un incontro tra due leader ma anche tra due amici: oggi a Roma il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è atteso prima al Quirinale, alle 10 per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi a Villa Pamphilj, alle 11.30, dove rivedrà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si ricongiunge dunque il «Melodi team», per la gioia dei fan indiani della Meloni, che sui social sono tra i più entusiasti sostenitori della Meloni. La visita in Italia del primo ministro indiano, spiegano fonti italiane, riveste particolare importanza nel quadro del consolidamento delle relazioni tra Italia e India e del rafforzamento del dialogo politico tra li due Paesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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