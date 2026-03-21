La procura di Pavia non ha ancora notificato l’avviso di chiusura delle indagini sul caso di Garlasco e si prevede che ci vorranno ancora diverse settimane prima di riceverlo. Nel frattempo, si attende di conoscere il risultato della consulenza medico-legale, che ha analizzato le condizioni e le caratteristiche delle prove raccolte. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali.

L’avviso di chiusura indagini non è ancora arrivato dalla procura di Pavia per il caso di Garlasco e probabilmente serviranno ancora diverse settimane. Tuttavia il Tg1 questa sera ha dato in anteprima esclusiva un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe ribaltare completamente quanto finora cristallizzato dalla sentenza di Cassazione, che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l’omicidio dell’allora fidanzata, Chiara Poggi. Pare, infatti, che nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo ci siano segni di colluttazione: la vittima, quindi, avrebbe lottato con il suo assassino, o i suoi assassini, perché anche questo è un elemento al centro dell’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha lottato". Cosa dice la consulenza medico-legale su Garlasco

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