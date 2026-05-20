Manfredonia cade un grosso ramo a Siponto | Questa volta è andata bene

A Siponto, nel comune di Manfredonia, un grosso ramo si è staccato da un albero e si è abbattuto sulla strada, bloccando il traffico. L’episodio si è verificato in Viale dei Pini, senza coinvolgere persone o altri veicoli. La caduta del ramo ha provocato l’interruzione temporanea della circolazione, ma nessuna conseguenza grave è stata segnalata. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento delle squadre di emergenza.

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Un grosso ramo è caduto a Siponto in Viale dei Pini, bloccando la circolazione sulla sede stradale. Oggi è andata bene e non si è fatto male nessuno, ma non possiamo sempre affidarci alla fortuna!! Vogliamo tutti bene all'ambiente, ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Non si può rischiare la vita ogni volta che c'è una raffica di vento un po' più forte. Tutelare il verde significa curarlo e monitorarlo, non aspettare che crolli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, cade un grosso ramo a Siponto: “Questa volta è andata bene” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia, cade albero a sipontoMANFREDONIA - Numerosi i danni a seguito delle forti pioggie di questi giorni a Manfredonia. Maltempo in Emilia: grandine a Lugo e un grosso ramo cade a Riccione? Domande chiave Come ha causato il calo termico la grandinata a Lugo? Dove è caduto il grosso ramo che blocca la viabilità? Perché la Protezione...