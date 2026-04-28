Francamente | Troppe poche donne nella musica ma per fortuna qualcosa sta cambiando L’intervista

Durante l'ultima edizione di X-Factor, è stata riconosciuta dal grande pubblico, ma già prima si era affermata nel settore indipendente come una delle cantautrici più talentuose. In un’intervista, ha commentato la presenza femminile nel mondo della musica, sottolineando come ci siano ancora poche donne, anche se alcune cose stanno lentamente cambiando. La sua carriera si è sviluppata tra esibizioni pubbliche e pubblicazioni di brani originali, attirando l’attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori.

Il largo pubblico l’ha conosciuta durante l’ultima edizione di X-Factor, i più attenti avranno notato da ben prima la sua presenza nel mercato indipendente come una delle più talentuose cantautrici del circuito. Lo scorso weekend Francesca Siano, registrata così all’anagrafe nel 1996, è uscita con Bitte Leben, letteralmente “per favore, vita!” ma inteso come “per favore vivi”. Un disco che sta già facendo girare la testa alla critica, per un’artista capace di imporre una propria visione della musica cantautorale, intellettuale, in un mondo che, lo sappiamo, va in tutt’altra direzione. Il disco di Francamente sarà presentato il 19 maggio al Locomotiv Club a Bologna, il 20 a Largo Venue a Roma, il 22 all’Hiroshima Mon Amour a Torino e il 23 maggio al MI AMI Festival di Milano.🔗 Leggi su Open.online

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