Lutto per don Flavio Valeri morta la sorella Elena a 59 anni
È scomparsa a 59 anni la sorella del parroco noto per il suo ruolo nella parrocchia del Sacro Cuore al Pilastro e per le sue funzioni come vicario della forania di Viterbo, direttore di un servizio diocesano e docente in un istituto di formazione teologica. La notizia ha generato commozione tra i membri della comunità religiosa e tra coloro che conoscevano la famiglia. La salma sarà probabilmente sottoposta a funerali nelle prossime ore, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sulla data e il luogo.
Lutto per don Flavio Valeri. È morta la sorella Elena del parroco della chiesa del Sacro Cuore al Pilastro, vicario della forania di Viterbo, direttore del Servizio diocesano al catecumenato e docente all'istituto filosofico-teologico “San Pietro”.Elena Valeri, in Purchiaroni, aveva 59 anni. Si è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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