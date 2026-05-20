Lutto per don Flavio Valeri morta la sorella Elena a 59 anni

È scomparsa a 59 anni la sorella del parroco noto per il suo ruolo nella parrocchia del Sacro Cuore al Pilastro e per le sue funzioni come vicario della forania di Viterbo, direttore di un servizio diocesano e docente in un istituto di formazione teologica. La notizia ha generato commozione tra i membri della comunità religiosa e tra coloro che conoscevano la famiglia. La salma sarà probabilmente sottoposta a funerali nelle prossime ore, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sulla data e il luogo.

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