Lupi azzannano un gregge di pecore | il secondo episodio in pochi mesi

Nella notte tra i giorni scorsi, un altro episodio di attacco di lupi a un gregge di pecore si è verificato a Saone, frazione di Tione di Trento. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi, dopo quello avvenuto a Comano Terme, dove più di cinquanta pecore furono uccise. Entrambi gli attacchi sono stati confermati da proprietari e autorità locali, con i lupi che sono riusciti a penetrare nei recinti e a ferire o uccidere il bestiame presente.

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A pochi giorni dalla notizia dell’attacco di un branco di lupi ai danni di un gregge di pecore di Comano Terme, che ha visto la morte di oltre cinquanta esemplari, un altro episodio simile è emerso nei giorni scorsi: questa volta avvenuto a Saone, frazione di Tione di Trento, nella notte tra il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strage nel gregge: oltre 50 pecore sbranate dai lupi, recinto fuori usoUn recinto elettrificato che non funzionava e un branco di lupi che ha trovato campo libero. A Garzeno, gregge decimato dai lupi: una capra salvata dopo un volo di 30 metriIntervento dei vigili del fuoco di Dongo e degli specialisti SAF di Como dopo l’attacco di un branco di lupi a un gregge nella zona montana sopra Garzeno ... varesenews.it Gregge dilaniato dai lupi. Si salva solo un capraGarzeno, l’allarme dato dal pastore dopo il feroce attacco del branco. Recuperato dai vigili un unico animale precipitato in un dirupo mentre fuggiva. ilgiorno.it