Trump | Iran nazione di terrore e odio stanno pagando prezzo molto alto – Il video

Il presidente degli Stati Uniti ha definito l’Iran una nazione di terrore e odio, affermando che stanno pagando un prezzo molto alto. La dichiarazione è stata rilasciata in un video diffuso ufficialmente. La giornata coincide con la celebrazione del mese della storia delle donne, e il discorso si è concentrato anche su altri temi di politica internazionale.

(Agenzia Vista) Usa, 13 marzo 2026 "E oggi è un giorno molto speciale perché celebriamo il mese della storia delle donne. Questo è ciò che accade ogni anno. E prima di iniziare, voglio inviare il nostro affetto alla comunità ebraica del Michigan e a tutte le persone di Detroit, l'area di Detroit dopo l'attacco alla sinagoga ebraica di oggi. E sono stato informato, completamente informato, ed è una cosa terribile, ma va avanti. Andremo fino in fondo. È assolutamente incredibile succedano cose del genere. Su un altro fronte, la situazione con l’Iran si sta evolvendo molto rapidamente. Sta andando molto bene. Il nostro esercito è insuperabile. Non c'è mai stato niente del genere. 🔗 Leggi su Open.online

