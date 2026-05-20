Lucia Ilardo smascherata in finale voleva rivedere Raul dopo il GF Vip per fare se**o

Durante la finale del Grande Fratello Vip, si è scoperto che Lucia Ilardo aveva intenzione di rivedere Raul dopo il programma, con l’obiettivo di avere un rapporto sessuale. La rivelazione riguarda le sue motivazioni e le sue intenzioni, svelando un interesse diverso da quello di un semplice rapporto di amicizia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori, suscitando discussioni sulla veridicità delle relazioni all’interno della casa. La situazione si è conclusa con la scoperta del suo piano da parte dei concorrenti e del pubblico.

Svelato il segreto di Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, con Raul non voleva solo un rapporto di amicizia. I colpi di scena non sono mancati durante la finale del Grande Fratello Vip, tra questi è finalmente venuto a galla il segreto confessato a Raul Dumitras da Lucia Ilardo. Quando le cose con Renato Biancardi non andavano benissimo la gieffina aveva provato ad avvicinarsi anche al deejay, lui però ha prefito non far parte di un triangolo amoroso. C’è stato un momento in cui lei gli ha detto qualcosa all’orecchio e ieri sera Ilary Blasi le ha chiesto di rivelare quel segreto che è stato molto chiacchierato. In diretta la gieffina ha detto: “Io a Raul ho confessato un segreto, gli ho sussurrato una parola all’orecchio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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