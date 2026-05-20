Un nuovo approccio all’orientamento nel settore dell’ospitalità prevede incontri diretti tra candidati e professionisti del settore, con l’obiettivo di facilitare la ricerca di un impiego o di un percorso formativo adeguato. Durante questi colloqui vengono analizzati i profili dei candidati e le esigenze delle strutture ricettive, con un focus sulla possibilità di trasformare le competenze acquisite in opportunità lavorative concrete. L’iniziativa si propone di offrire un supporto pratico e immediato a chi cerca una collocazione professionale nel settore.

Un confronto diretto, orientato all’azione, per aiutare i candidati del settore hospitality a individuare il contesto professionale più adatto e trasformare il proprio profilo in opportunità concrete. Nasce con questo obiettivo “ Work check – Speciale Ho.Re.Ca ”, la nuova iniziativa promossa da e-work – HR Company specializzata nella consulenza e somministrazione di lavoro per aziende e multinazionali – all’interno del format Check by e-work, in programma per tutto il mese. Gli incontri, individuali e su prenotazione, sono pensati come uno spazio di dialogo tra candidato e recruiter: un momento per analizzare la propria esperienza professionale, valorizzare le esperienze maturate e comprendere come orientarsi nel settore Ho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ospitalità a 360°: dai colloqui al posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“C’è posto per te” a Latina: due giorni di colloqui, recruiting e orientamento al lavoroUn progetto che guarda in particolare a giovani e donne, spesso più distanti dal mercato del lavoro, ma anche ai disoccupati di lunga durata Latina,...

DJI Avata 360: il drone che rivoluziona le riprese immersive a 360°DJI Avata 360 rafforza con decisione il mercato delle produzioni video a 360 gradi anche per gli utenti amatoriali che cercano esperienze di volo più...

L’ospitalità a 360°: dai colloqui al postoUn confronto diretto, orientato all’azione, per aiutare i candidati del settore hospitality a individuare il contesto professionale più adatto e trasformare il proprio profilo in opportunità concrete. ilgiorno.it

L’ospitalità liquida: perché gli hotel stanno diventando ecosistemi ibridiHotel, serviced apartment, co-living, coworking e community: l’ospitalità contemporanea evolve verso modelli ibridi ... horecanews.it