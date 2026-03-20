Il regime iraniano ha dichiarato che da oggi nessuna meta turistica sarà più sicura e ha annunciato che colpirà i Paesi considerati nemici in tutto il mondo, con particolare attenzione ai centri più frequentati. La minaccia arriva in un momento di tensione crescente tra l'Iran e diverse nazioni occidentali. La comunicazione è stata diffusa attraverso fonti ufficiali del governo iraniano.

L’Iran minaccia tutto l’Occidente. Il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha avvisato che il Paese è pronto a colpire tutti gli Stati considerati nemici. Poi ha lanciato la minaccia: “D’ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri”. La guerra sta subendo un’escalation che allontana i negoziati. La minaccia dell’Iran all’Occidente “Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi”, queste le parole del generale Abolfazl Shekarchi, secondo quanto riporta un post su X dell’agenzia Isna in farsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, il regime minaccia l'Occidente e annuncia che "da oggi nessuna meta turistica è più sicura”

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