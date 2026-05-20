Nel 2026, l’export lombardo continua a crescere, mentre il credito alle PMI registra una diminuzione significativa. La regione mostra segnali di stagnazione in alcuni indicatori economici, ma anche segnali di ripresa in altri, nonostante le tensioni geopolitiche. La situazione evidenzia una divergenza tra le diverse componenti dell’economia locale, con il settore dell’export che mantiene un trend positivo e il credito alle piccole e medie imprese in calo.

L’ economia lombarda nel 2026 si conferma a due velocità: alcuni indicatori evidenziano come la regione stia ancora vivendo una sorta di momento di stagnazione, altri invece indicano come ci sia una ripresa decisa nonostante la situazione geopolitica sempre preoccupante. Le proiezioni 2026 mostrano una crescita ancora più lenta del previsto per il PIL in aumento dello 0,4%. Stesso discorso sul fronte Consumi che fanno segnare una previsione di aumento contenuta allo 0,6%. Buone indicazioni, invece per quanto riguarda gli Investimenti che rispetto alle prime proiezioni 2026 si dimostrano in incoraggiante aumento facendo segnare un + 1,9%, anche se molto al di sotto dell’anno 2025. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Lombardia 2026, crescita frenata: export in corsa ma credito alle PMI in caduta

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