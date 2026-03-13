Nasce a Narni la Consulta dello Sport per una gestione partecipata e moderna delle attività

Il Comune di Narni lancia l'idea di creare una "Consulta dello Sport". L'amministrazione compie in questo modo un passo decisivo verso una gestione partecipata e moderna delle attività sportive. Nelle ultime ore ha avuto luogo un incontro nel corso del quale è stato presentato ufficialmente il percorso di costituzione della Consulta. Essa ha come scopo quello di creare un organismo che promette di potenziare il dialogo tra istituzioni e associazionismo locale. L’incontro ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama sportivo umbro, tra cui la presenza del Coni Umbria con il Commissario Straordinario Riccardo Giubile, del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) con il Presidente Regionale Marco Peciarolo e di Sport e Salute con la responsabile regionale Giulia Brizi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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