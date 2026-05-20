LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | non decolla il primo tentativo di fuga

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con il primo tentativo di fuga che non ha avuto successo. Alle 13.15, il gruppo principale sta per raggiungere i dodici corridori che erano partiti in avanti. La corsa si sta sviluppando senza grandi scarti, con i ciclisti che pedala in un tratto di strada pianeggiante. La classifica generale rimane invariata, mentre i ciclisti continuano a muoversi lungo il percorso.

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