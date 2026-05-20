LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | non decolla il primo tentativo di fuga
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con il primo tentativo di fuga che non ha avuto successo. Alle 13.15, il gruppo principale sta per raggiungere i dodici corridori che erano partiti in avanti. La corsa si sta sviluppando senza grandi scarti, con i ciclisti che pedala in un tratto di strada pianeggiante. La classifica generale rimane invariata, mentre i ciclisti continuano a muoversi lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.15 Il gruppo sta per ricongiungersi con i dodici attaccanti. 13.12 Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) sta provando a riportarsi sul drappello dei dodici attaccanti, di conseguenza scende ancora il margine dei battistrada, ora appena superiore ai ’10”. 13.09 Il gruppo si sta avvicinando ai battistrada: solo di ’20” il distacco dalla testa della corsa. 13.06 Tra gli uomini che stanno provando a far decollare la fuga di giornata soltanto uno ha già trionfato in questa edizione della Corsa Rosa: si tratta di Davide Ballerini, vincitore della tappa Paestum-Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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