L’Italia non è un Paese per giovani ecco come può diventarlo

Da ilsole24ore.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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«Non basta immaginare un Paese per giovani, bisogna immaginare un ponte tra generazioni». Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e amministratore delegato di Biagiotti Group, ha sintetizzato così uno dei nodi del panel di apertura della prima giornata del Festival dell’Economia di Trento dal titolo “L’Italia non è un Paese per giovani, come può diventarlo”. Un confronto che ha messo insieme impresa, università, welfare e formazione, con gli interventi, oltre che di Biagiotti Cigna, di Marina Brambilla, rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Alessandro Molinari, amministratore delegato e direttore generale di Itas Mutua, e Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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