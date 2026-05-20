L' ingestione accidentale della ricina è tramontata | la Procura chiude la porta alla morte per errore

La Procura ha concluso le indagini sull’incidente che ha coinvolto una persona rimasta intossicata dopo aver ingerito accidentalmente ricina. Le verifiche svolte hanno escluso che l’intossicazione abbia portato alla morte della vittima per errore. Dagli atti emerge che l’involucro contenente la sostanza non era destinato a causare danni fatali e che il livello di esposizione non avrebbe potuto essere letale. La chiusura delle indagini indica che non sono stati riscontrati elementi per ipotesi di reato colposo o intenzionale.

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