Letture in cammino – Parole passi e incontri | a Salerno una passeggiata educativa tra libri e territorio
Si svolgerà sabato 23 maggio, a partire dalle ore 10:00, "Letture in cammino – Parole, passi e incontri", iniziativa promossa dal Centro Pedagogico EurekApprendimento di Salerno in collaborazione con la libreria Imagine's Book, nell'ambito de Il Maggio dei Libri 2026.Il programmaL'evento prevede. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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