L’estate 2026 a Bergamo | giovani protagonisti tra creatività musica e volontariato

L’estate 2026 a Bergamo si avvicina con un fermento tra i giovani, pronti a vivere momenti di creatività, musica e volontariato. La fine dell’anno scolastico è alle porte e tra studenti si percepisce un’energia che anticipa le vacanze estive. Sono in programma diverse iniziative che coinvolgono i giovani in attività artistiche, eventi musicali e progetti di impegno sociale. La città si prepara ad accogliere questa stagione con eventi pensati per coinvolgere le nuove generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo. Quanta attesa per l’ultima campanella prima delle vacanze estive, quanta trepidazione tra i banchi di scuola. Certo, belle e soprattutto meritate le giornate di riposo a bordo piscina, ma perché non investire una parte del tempo a disposizione per tuffarsi in attività che possano rivelarsi occasioni di crescita, costruzione di relazioni e sviluppo di competenze utili anche in futuro? Ce n’è per tutti i gusti, basta dare un occhio al programma che Bergamo per Giovani ha stilato per i mesi che vanno da giugno a settembre. Tante iniziative gratuite sparse in diversi luoghi della città, con un vasto programma che spazia dai laboratori al volontariato, passando per eventi di ogni tipo fino ad arrivare alla possibilità di partecipare anche come protagonisti a concerti di musica dal vivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian Sullo stesso argomento Leggi anche: Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione Madiscool accende il PalaCalafiore: giovani protagonisti tra sport, musica e solidarietàIl sindaco facente funzioni Battaglia: "Un progetto innovativo e dinamico che offre concrete opportunità di crescita per le nuove generazioni"... Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione x.com Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazioneDa giugno a settembre torna il calendario estivo di Bergamo per i giovani, promosso dalle Politiche giovanili del Comune di Bergamo. In programma iniziative gratuite per ragazze e ragazzi dagli 11 ai ... ecodibergamo.it Estate 2026, assegnati San Giacomo e Parco Goisis a Bergamo. Nessuna domanda per la TruccaLe attività dal 30 maggio al 13 settembre. Nessuna candidatura per il Parco della Trucca, dove l’amministrazione sta valutando una soluzione alternativa. ecodibergamo.it