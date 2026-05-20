Da sempre un'ambizione di artisti e fotografi, che farebbero di tutto pur di catturarla, la luce delle golden hours, all'alba e al tramonto, soffice e calda, adesso è il nuovo beauty goal. È tutta questione di trucco +++dropcap Un'ispirazione, un'ambizione ma soprattutto un obiettivo. La luce magica delle golden hours è quella che tutti i fotografi aspettano per scattare la foto del cuore e che si diffonde al crepuscolo, in alcuni paesaggi ha una magia e una grazia che fa sentire tutta la potenza della natura. Ora è diventata un'ambizione non solo degli artisti ma è il nuovo beauty goal. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'effetto golden hours è il nuovo glow e si ottiene con il make-up

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Adding the Golden Hour to any Painting

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