Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 maggio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 20 maggio 2026, sono state pubblicate e sono disponibili nelle edicole. Tra i principali quotidiani ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Ognuno di essi presenta articoli e immagini dedicate alle notizie più recenti nel mondo dello sport. Le copertine mostrano eventi e risultati che coinvolgono diverse discipline sportive, con particolare attenzione alle competizioni nazionali e internazionali in corso.

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