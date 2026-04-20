Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 aprile 2026

Oggi le principali testate sportive italiane, Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, sono in edicola con le loro prime pagine del 20 aprile 2026. Le copertine dei quotidiani riportano notizie e aggiornamenti riguardanti eventi e risultati recenti nel mondo dello sport, con particolare attenzione alle competizioni in corso e alle novità più rilevanti della giornata.

Ederson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e Acerbi in scadenza: può arrivare il rinnovo per uno dei due! Il club prepara l’offerta Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Spalletti dopo Juve Bologna: «Vedere i ragazzi gioire è la cosa più importante. Italiano ha ragione su un aspetto» Italiano post Juve Bologna: «La nostra stagione è già finita. Infortunio di Bernardeschi? È colpa mia, vi spiego» Diretta gol Serie A: Juve Bologna 2-0, i gol di...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 aprile 2026 Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 febbraio 2026 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 2 aprile 2026 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di lunedì 20 aprile; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa; Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 aprile 2026. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: L’Inter vede doppio, Lucio si staccaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 18 aprile 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli ... milannews24.com Le prime pagine di lunedì 20 aprile 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook Mentre -in Italia- affollano piazze, trasmissioni televisive e prime pagine di alcuni giornali, al congresso europeo di malattie infettive a Munich non c’era neanche un #novax. Chissà perché x.com