Lavori sulla Statale del Tonale | strada chiusa per dieci notti

La Statale del Tonale sarà chiusa al traffico per dieci notti mentre si effettuano lavori di allargamento tra Piano di Commezzadura e Mezzana, nella provincia autonoma di Trento. La chiusura riguarda un tratto che va dal chilometro 170+840 in avanti, e si rende necessaria per consentire le operazioni di ampliamento della strada. La Provincia ha comunicato che le modifiche alla viabilità entreranno in vigore durante le notti di questa settimana, con indicazioni specifiche per i percorsi alternativi.

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Modifiche alla viabilità in arrivo in Trentino: il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, infatti, informa che, nell’ambito dei lavori di allargamento della Strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana, (tra il km 170+840 e il km. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camion fuori strada sulla Statale 527: traffico bloccato e strada chiusa a OleggioIncidente stradale a Oleggio, dove un camion è uscito di strada sulla Statale 527, all'altezza del chilometro 50. Statale Tonale-Mendola chiusure notturne e deviazioni trafficoNell'ambito dei lavori di allargamento della Strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana, (tra il km 170+840 e il km 169+330), la via di comunicazio ... rainews.it