Lavori sulla Statale del Tonale | strada chiusa per dieci notti
La Statale del Tonale sarà chiusa al traffico per dieci notti mentre si effettuano lavori di allargamento tra Piano di Commezzadura e Mezzana, nella provincia autonoma di Trento. La chiusura riguarda un tratto che va dal chilometro 170+840 in avanti, e si rende necessaria per consentire le operazioni di ampliamento della strada. La Provincia ha comunicato che le modifiche alla viabilità entreranno in vigore durante le notti di questa settimana, con indicazioni specifiche per i percorsi alternativi.
Modifiche alla viabilità in arrivo in Trentino: il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia, infatti, informa che, nell’ambito dei lavori di allargamento della Strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana, (tra il km 170+840 e il km. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Camion fuori strada sulla Statale 527: traffico bloccato e strada chiusa a OleggioIncidente stradale a Oleggio, dove un camion è uscito di strada sulla Statale 527, all'altezza del chilometro 50.
La strada statale 42 del Tonale e della Mendola, tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana rimarrà chiusa al traffico dalle 20.30 alle 5.30 nei giorni 26 e 28 maggio, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 giugno al fine di consentire i lavori di demolizione della p facebook
Statale Tonale-Mendola chiusure notturne e deviazioni trafficoNell'ambito dei lavori di allargamento della Strada statale 42 del Tonale e della Mendola tra gli abitati di Piano di Commezzadura e Mezzana, (tra il km 170+840 e il km 169+330), la via di comunicazio ... rainews.it