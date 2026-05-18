Sta per andarsene non posso L’annuncio di Pupo con il cuore a pezzi

Enzo Ghinazzi, conosciuto come Pupo, ha annunciato di non poter partecipare allo spettacolo programmato al Teatro Acacia di Napoli, decidendo di annullare l’evento. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi e senza indicare una nuova data di riprogrammazione. La notizia ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente e tra gli organizzatori, che avevano già iniziato le procedure per la serata. La motivazione ufficiale rimane ancora non resa nota.

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Enzo Ghinazzi, noto al pubblico come Pupo, ha comunicato l’annullamento dello spettacolo previsto al Teatro Acacia di Napoli. L’artista, che ha appena compiuto 70 anni ed è attualmente impegnato nel tour “Storia di un equilibrista World Tour 2025-2026”, ha spiegato la decisione con una motivazione legata a una grave situazione familiare. La notizia è stata resa pubblica domenica 17 maggio attraverso i social, con un messaggio in cui il cantante ha informato i fan dell’impossibilità di salire sul palco nelle prossime ore. Pupo annulla lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli: il motivo. Secondo quanto dichiarato dall’artista, l’evento in programma martedì al Teatro Acacia è stato cancellato per l’aggravarsi delle condizioni di salute della madre, Irene, 93 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sta per andarsene, non posso”. L’annuncio di Pupo con il cuore a pezzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Dargen D'Amico, Pupo e Fabrizio Bosso cantano Su di noi Sullo stesso argomento “Sta per andarsene, non posso”. L’annuncio di Pupo con il cuore a pezzi: salta lo spettacoloSettant’anni appena compiuti, una carriera che attraversa intere generazioni e un legame indissolubile con il pubblico: Enzo Ghinazzi, per tutti... Pupo rinvia il concerto di Napoli: “La mia mamma sta per andarsene”AREZZO – Il cantante Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino in provincia di Arezzo, ha annunciato sui social il rinvio dello spettacolo... Italiani: meglio andarsene per crescere o restare ma dipendere dalla famiglia? reddit Non voglio che l’oscurità ci travolga completamente. Ma sta già succedendo. La campionessa olimpica russa di ginnastica ritmica Margarita Mamun, in una nuova intervista al giornalista Vitya Kravchenko, si è espressa apertamente contro la guerra. Mamun x.com Pupo, annullato il concerto a Napoli: Mia mamma sta per andarsene, devo starle accantoSettant'anni, cinquanta di carriera, un tour mondiale in corso. Ma il palco può aspettare. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha annunciato domenica 17 maggio sui social ... ilmattino.it Pupo annulla lo spettacolo del 19 maggio a Napoli: Mia madre sta per andarsene, non riesco a esibirmiEnzo Ghinazzi, in arte Pupo, annuncia di avere annullato uno spettacolo in programma per domani, martedì 19 maggio, perché non è nelle condizioni ... fanpage.it