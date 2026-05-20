La visibilità cinquant’anni dopo Andy Warhol fautore di cambiamenti

Alle 17, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, si tiene il penultimo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla mostra su Andy Warhol. L'evento si inserisce in un percorso che, a cinquant’anni dalla sua influenza, analizza il ruolo dell’artista e i cambiamenti portati nel mondo dell’arte. La discussione si concentra sul contributo di Warhol e sulla sua capacità di modificare il panorama artistico, coinvolgendo pubblico e critica.

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Oggi, alle 17, alla Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, penultimo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla mostra Andy Warhol. Ladies and Gentlemen, che sarà aperta fino al 19 luglio. Stefano Mastropaolo, docente all’Accademia Costume & Moda, Roma – Milano, terrà un incontro dal titolo Ladies and Gentlemen.la visibilità cinquant’anni dopo. Nel 1975 Andy Warhol porta al Palazzo dei Diamanti una serie che, sotto la superficie pop perfettamente controllata, apre una frattura. Non cambia linguaggio, non si adegua ai soggetti. Fa qualcosa di più radicale: li tratta come icone. Per la prima volta, dentro quella macchina visiva che aveva già consacrato Marilyn e Jackie, entrano corpi e identità che il sistema aveva lasciato fuori campo: performer drag, persone trans e gender non conforming provenienti dalla notte di New York. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La visibilità cinquant’anni dopo". Andy Warhol fautore di cambiamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lakers Beat Suns, CLINCH HOME COURT for 1ST ROUND, Marcus Smart RETURNS! Sullo stesso argomento ‘Ladies and Gentlemen…la visibilità 50 anni dopo’, appuntamento con la mostra di WarholMercoledì 20 (ore 17), presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, penultimo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla mostra... Andy Warhol a Ferrara 50 anni dopo con 'Ladies and Gentlemen'Cinquant'anni dopo la mostra di Andy Warhol 'Ladies and Gentlemen', che portò a Palazzo dei Diamanti di Ferrara una selezione di oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni, serigrafie e Polaroid, la ... ansa.it Il ritorno dopo 50 anni del provocante. Andy WarholProprio cinquant’anni fa, nel 1975, Andy Warhol presentò al Palazzo dei Diamanti di Ferrara la sua trasgressiva galleria di ritratti di Ladies and Gentlemen: protagoniste di quelle opere non erano le ... quotidiano.net