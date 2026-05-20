La spesa che fa la differenza

Da corrieretoscano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 31 maggio 2026, a Cernusco sul Naviglio, si svolge una campagna dedicata alla spesa quotidiana. L'iniziativa coinvolge vari negozi e supermercati della zona, che offrono promozioni e sconti su prodotti alimentari e di prima necessità. La manifestazione mira a incentivare l'acquisto di beni di prima necessità, coinvolgendo cittadini e famiglie. Sono previsti eventi e iniziative che si svolgono nelle vie principali e nei centri commerciali del territorio.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cernusco sul Naviglio, 20 maggio 2026 – Dal 21 al 31 maggio 2026, PENNY Italia rinnova in oltre 450 punti vendita l’iniziativa #arrotondaedona, invitando i clienti a compiere un gesto semplice e concreto: arrotondare l’importo della propria spesa e destinare la differenza a favore della Croce Rossa Italiana.    Le donazioni raccolte sosterranno il progetto REMI – “Resilienza, Educazione, Minori, Inclusione”, un programma promosso dalla Croce Rossa Italiana e dedicato al supporto di bambine, bambini e adolescenti che vivono in condizioni di fragilità. REMI interviene attraverso attività educative, percorsi di inclusione sociale e strumenti per contrastare la povertà educativa, accompagnando i più giovani in un percorso di crescita e sviluppo personale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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