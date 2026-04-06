Premio Com&Te | la scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana presenta il suo ultimo romanzo

Il 9 aprile alle 18 presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni si svolgerà il secondo incontro della XVII edizione del Premio Com&Te. In questa occasione, la scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana presenterà il suo ultimo romanzo. La rassegna letteraria prosegue con eventi dedicati alla narrativa, coinvolgendo autori e pubblico in incontri previsti fino a giugno.

Un romanzo che racconta di un’avventurosa storia umana e imprenditoriale. Uno splendido e documentato affresco dell’Italia tra Otto e Novecento Si terrà il prossimo giovedì 9 aprile, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il secondo appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te. Ospite del salotto letterario sarà la scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana con la pubblicazione Un milione di scale Le ragazze della Rinascente (Neri Pozza). Dopo aver visto il padre consumarsi fra strade e cascine con la gerla delle stoffe sulle spalle, Ferdinando e Luigi Bocconi hanno un sogno. Un negozio vero, che venda abiti “bell’e fatti”, significa futuro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Fino al 2 aprile potete proporre "Il Girasole" al PREMIO LIBRERIE STRAORDINARIE, un riconoscimento che l'Associazione Librai Italiani ha ideato per le librerie che agiscono come veri e propri presidi culturali. Come sapete a Maddaloni non ci sono altre libr facebook