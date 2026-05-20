La Repubblica Democratica del Congo porta al Mondiale Michel Kuka la statua vivente

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Novanta minuti immobile, il braccio destro alzato, gli occhi fissi sul campo. Un uomo che non è un giocatore, non è un allenatore, non è un dirigente. Eppure, la Repubblica Democratica del Congo ha deciso che al Mondiale non ci andrà senza di lui. Michel Kuka Mboladinga, meglio conosciuto come “Lumumba”, sarà nella delegazione ufficiale dei Leopardi per la Coppa del Mondo di Messico-Canada-Stati Uniti. Voli, vitto, alloggio e biglietti per tutte le partite: tutto a carico dell’organizzazione. La richiesta che Michel fosse presente è arrivata direttamente dai calciatori della nazionale, ed è stata poi approvata dalla federazione e dal governo congolese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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