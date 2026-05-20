Novanta minuti immobile, il braccio destro alzato, gli occhi fissi sul campo. Un uomo che non è un giocatore, non è un allenatore, non è un dirigente. Eppure, la Repubblica Democratica del Congo ha deciso che al Mondiale non ci andrà senza di lui. Michel Kuka Mboladinga, meglio conosciuto come “Lumumba”, sarà nella delegazione ufficiale dei Leopardi per la Coppa del Mondo di Messico-Canada-Stati Uniti. Voli, vitto, alloggio e biglietti per tutte le partite: tutto a carico dell’organizzazione. La richiesta che Michel fosse presente è arrivata direttamente dai calciatori della nazionale, ed è stata poi approvata dalla federazione e dal governo congolese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Repubblica Democratica del Congo porta al Mondiale Michel Kuka, la "statua vivente"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crolla una miniera di coltan in Congo, le immagini del sito

Sullo stesso argomento

Repubblica democratica del Congo ai Mondiali: festa a GomaTifosi in festa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo: la nazionale di calcio ha battuto la Giamaica 1-0 ai supplementari qualificandosi ai...

Stato di emergenza internazionale per Ebola nella Repubblica Democratica del CongoEbola Già cento i morti e quasi quattrocento i casi in una delle zone più martoriate della Terra.

La discriminazione degli ebrei nella Repubblica democratica fondata sull’antifascismo è molto peggiore, molto più feroce della discriminazione degli ebrei nell’Italia del 1938. Allora era discriminazione degli ebrei punto e basta. Oggi è discriminazione degli e x.com

L'OMS dichiara l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un'emergenza sanitaria globale reddit

La Repubblica Democratica del Congo porta al Mondiale Michel Kuka, la statua viventeIl tifoso diventato celebre durante l’ultima Coppa d’Africa per il suo omaggio all’ex primo ministro congolese Patrice Lumumba è stato inserito nella delegazione dei Leopardi ... gazzetta.it

Repubblica democratica del Congo: Oms teme la diffusione dell'epidemia di EbolaL'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale. Nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, sono state segnalate 246 infezioni sospette ... it.euronews.com