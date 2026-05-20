La Pro Recco travolge l’Hannover nell’ultimo turno del girone di Champions League

Nell'ultimo turno del girone di Champions League, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria netta contro la squadra tedesca. La partita si è conclusa con un punteggio ampio a favore della squadra italiana, che ha dominato l'intera gara. La vittoria ha confermato il primo posto nel girone e ha chiuso con successo la fase a gironi. Nessun dubbio rimane sulla posizione in classifica della squadra italiana, che ha dimostrato grande sicurezza in campo.

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Fuga qualsiasi dubbio residuo sul primato e chiude in bellezza la Pro Recco. Nella sesta ed ultima giornata del girone B del Quarter Final Stage di Champions League i padroni di casa travolgono la Waspo 98 Hannover 19-9 e concludono la seconda fase del massimo torneo continentale con quella leadership che garantisce loro la semifinale contro l’Olympiacos. Il sette in calottina bianca inizia bene il match, trascinato dalle reti di un Di Fulvio implacabile dal perimetro, il numero due sarà il top scorer del match con una cinquina. Gli ospiti però non sembrano voler recitare il ruolo della vittima sacrificale, ribattono colpo su colpo e chiudono gli otto minuti inaugurali sul punteggio di 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Pro Recco travolge l’Hannover nell’ultimo turno del girone di Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pallanuoto, Champions League 2026: Pro Recco domina in casa dell’Hannover e resta in vettaTutto facile per la Pro Recco nella terza giornata della Champions League di pallanuoto. Pallanuoto, la Pro Recco cede al Ferencvaros ma resta prima nel girone dei quarti di Champions LeagueSconfitta indolore per la Pro Recco nella quarta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i liguri... Pallanuoto, la Pro Recco vince in Serie A1 e torna sola in vetta alla classifica a punteggio pienoLa penultima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile vede il ritorno in testa in solitaria della Pro Recco, che ... oasport.it Pallanuoto: Coppa Italia, Pro Recco travolge il Posillipo 21-6 e vola in finaleLa Pro Recco Waterpolo domina 21-6 (3-2, 6-3, 8-1, 4-0) il Circolo Nautico Posillipo nella prima semifinale della Final Four della Unipol Cup, che assegnerà alla Piscina Sciorba di Genova la 34esima ... rainews.it