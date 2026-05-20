La piazza dell' Arengario diventerà una locanda medievale e cielo aperto e verrà blindata

La piazza dell'Arengario sarà trasformata in una locanda medievale a cielo aperto, con tavoli disposti come in un antico ristorante dell’epoca. La zona sarà chiusa al traffico e dotata di misure di sicurezza per garantire l’ordine durante l’evento. L’installazione temporanea prevede l’allestimento di strutture che ricreano l’atmosfera medievale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria ispirata a quel periodo storico. La manifestazione si svolgerà in un’area delimitata e sorvegliata dalle forze dell’ordine.

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Sarà come tornare indietro nel tempo. Seduti nei tavoli di un'antica locanda medievale a cielo aperto per gustare il famoso risotto con la luganega. Venerdì 5 giugno, in occasione della 48esima edizione del corteo storico, il celebre evento in costume organizzato da Ghi Meregalli e dal Comitato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Il parco di Monza diventerà una cittadella della legalità a cielo aperto La piazza dell'Arengario diventerà una locanda medievale e cielo aperto (e verrà blindata) ift.tt/MCzjJBn ift.tt/lQ5nrWH x.com Corteo storico e risotto: Monza si prepara a una notte nel MedioevoUna serata tra costumi d’epoca, musica medievale e risotto con la luganega nel cuore di Monza. Venerdì 5 giugno piazza dell’Arengario e piazza San Paolo ospiteranno la Risottata teodolindea, evento ... monza-news.it ANGELO INGANNI - NOTTURNO DI PIAZZA DEL DUOMO A MILANO (ca. 1850–1866) reddit Milano, scalano il palazzo dell’Arengario e la Galleria in piazza Duomo per farsi video vestiti da Babbo NataleMilano – Ennesima brava da parte degli ennesimi scalatori abusivi. Alcuni ragazzi vestiti da Babbo Natale sono saliti abusivamente sul palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo a Milano e la Galleria ... ilgiorno.it