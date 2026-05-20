La piazza dell' Arengario diventerà una locanda medievale e cielo aperto e verrà blindata
La piazza dell'Arengario sarà trasformata in una locanda medievale a cielo aperto, con tavoli disposti come in un antico ristorante dell’epoca. La zona sarà chiusa al traffico e dotata di misure di sicurezza per garantire l’ordine durante l’evento. L’installazione temporanea prevede l’allestimento di strutture che ricreano l’atmosfera medievale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria ispirata a quel periodo storico. La manifestazione si svolgerà in un’area delimitata e sorvegliata dalle forze dell’ordine.
Sarà come tornare indietro nel tempo. Seduti nei tavoli di un'antica locanda medievale a cielo aperto per gustare il famoso risotto con la luganega. Venerdì 5 giugno, in occasione della 48esima edizione del corteo storico, il celebre evento in costume organizzato da Ghi Meregalli e dal Comitato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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