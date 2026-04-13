Il parco di Monza diventerà una cittadella della legalità a cielo aperto

Il 16 aprile si terrà nel Parco di Monza un evento dedicato alla memoria delle vittime del dovere, intitolato “Giornata della Legalità in memoria delle Vittime del Dovere”. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si svolgerà tra Viale Mirabello, Cascina San Fedele e Villa, e sarà un'occasione per ricordare, riflettere e promuovere valori legati alla legalità in un contesto naturale e storico.

Una giornata per ricordare, riflettere e costruire il futuro. È la “Giornata della Legalità in memoria delle Vittime del Dovere”, in programma giovedì 16 aprile - e aperta a tutta la cittadinanza - nello straordinario scenario del Parco di Monza, tra Viale Mirabello, Cascina San Fedele e Villa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Parco della Memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Argomenti più discussi: Il direttore del Parco di Monza, Bartolomeo Corsini, eletto in Icom Lombardia; Il Parco di Monza torna in festa con la 9° edizione dei PicNic d’Italia; Giornata della Sostenibilità con le Guardie Ecologiche Volontarie; Autodromo di Monza, il no dei comitati ai lavori: 30mila metri cubi di cemento?. I post social choc del segretario PD di Monza: "Forza Iran" ...Continua facebook Tutte le info per il settore ospiti di #SampdoriaMonza bit.ly/Tickets-Sampdo… x.com