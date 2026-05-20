’La Panoramica’ di corsa e a piedi Ma l’importante è stare insieme

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Presentata nella sala del consiglio comunale "La Panoramica", la gara podistica competitiva e non che si svolgerà il prossimo 7 giugno nello splendido scenario del Parco Naturale del San Bartolo. Dopo l’introduzione dello speaker Leonardo Oliva e i saluti del presidente dell’Atletica Banca di Pesaro, Stefano Fazi è stata la dinamica vice presidente Sara Scavolini ad illustrare l’evento. "La Panoramica – ha detto Scavolini – non vuole essere soltanto una corsa, ma un’esperienza sportiva, ambientale e sociale capace di unire atleti, famiglie, associazioni e territorio in una mattinata di sport e condivisione. La partenza della gara, giunta alla 17ª edizione, è prevista alle ore 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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