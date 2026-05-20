La Notte dei musei accende i luoghi della cultura cesenate | tutte le aperture straordinarie in programma

Sabato 23 maggio, Cesena ospiterà la nuova edizione della “Notte dei Musei”, evento che prevede l’apertura straordinaria di musei, spazi espositivi e luoghi della memoria della città. Durante la serata, alcuni di questi luoghi rimarranno aperti oltre l’orario abituale, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare le collezioni e gli ambienti in un’atmosfera diversa dal solito. L’iniziativa coinvolge diversi spazi culturali del centro storico e dei quartieri.

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Sabato 23 maggio Cesena vivrà la nuova edizione della “Notte dei Musei”, appuntamento culturale che ogni anno apre al pubblico musei, spazi espositivi e luoghi della memoria in una veste inedita e suggestiva. Per una sera, il patrimonio artistico e storico cittadino si animerà attraverso visite. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Musei gratis e aperture straordinarie 1 e 3 maggio. Tutte le mostre in programmaDurante il weekend dedicato alla festa dei Lavoratori i musei e i parchi archeologici statali aprono le loro porte per due giornate dedicate... Roma, torna la Notte dei Musei con 150 eventi in 70 spazi culturaliRoma si prepara ad accogliere la Notte dei Musei, un evento culturale di spicco che, giunto alla sua sedicesima edizione, animerà la Capitale con l'apertura straordinaria di ben 70 spazi culturali. L' ... it.blastingnews.com La Notte Europea dei Musei torna nei Parchi archeologici di Paestum e Velia con un appuntamento speciale che intreccia scoperta, archeologia e suggestione. Scopri di più: parchipaestumvelia.cultura.gov.it/notte-europea.… x.com La Notte Europea dei Musei: curiosità e iniziativeLa Notte Europea dei Musei torna sabato 23 maggio con aperture straordinarie serali, ingressi gratuiti o a tariffa ridotta e iniziative speciali organizzate in tutta Europa. Per l'occasione, oltre a s ... itinerarinellarte.it Se sei a Parigi questo weekend, non perdere l'evento la notte al museo questo sabato sera! È davvero divertente! reddit