La battaglia dei gelsi verso la sconfitta

A distanza di oltre sei mesi dall’ultima richiesta, i residenti di via Campiani sono rimasti in attesa di un’audizione che avrebbe dovuto tutelare le piante di gelsi considerate specie protette. Dopo aver raccolto numerose firme e presentato una petizione, gli abitanti hanno espresso delusione e disappunto per la lunga attesa, che ha alimentato sentimenti di amarezza. La prima firmataria della petizione ha partecipato all’audizione, ma ancora non si conoscono gli sviluppi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BRESCIA C’è amarezza e sconcerto tra i cittadini che hanno presentato la petizione per la tutela delle specie protette di via Campiani, dopo l’audizione della prima firmataria Alessandra Mollica, attesa per 193 giorni. La petizione a tutela degli anfibi è il secondo tentativo dei cittadini di scongiurare l’abbattimento dei gelsi storici (3, in realtà, hanno già subito questo destino) per lasciar posto a villette in un lembo verde sul confine del Parco delle colline. Il permesso di costruire è stato rilasciato nel 2023 secondo tutti i crismi, come accertato dal Tar di Brescia (grazie all’accoglimento di un’osservazione al Pgt, sono cambiate le regole che, fino al 2023, non avrebbero permesso di costruire in quell’area), ma per i firmatari resta un’aberrazione rispetto al principio del consumo di suolo zero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La battaglia dei gelsi verso la sconfitta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento La Cascina dei Gelsi chiude dopo 16 anni: ma il ristorante già cerca un gestoreIl Comune di Gardone Valtrompia ha pubblicato il bando per la gestione dell'immobile di proprietà pubblica (ad uso ristorante) noto come Cascina... Leggi anche: Ungheria, Orban verso la sconfitta. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia" La battaglia dei gelsi verso la sconfittaBRESCIAC’è amarezza e sconcerto tra i cittadini che hanno presentato la petizione per la tutela delle specie protette di via Campiani, dopo l’audizione della prima firmataria Alessandra Mollica, ... ilgiorno.it