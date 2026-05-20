Nel 2021, dopo aver affrontato una seconda diagnosi di tumore, l’artista ha rivelato di aver tenuto segreto il suo stato di salute per diversi anni. Sono trascorsi 16 anni dalla prima diagnosi e dalle prime cure, e in questo periodo ha deciso di rimandare trattamenti e gravidanze. La cantante si è definita “un guscio vuoto” e ha spiegato di aver scelto di non parlare pubblicamente delle sue condizioni fino a quel momento.

Un guscio vuoto: così si è definita dopo la seconda diagnosi di tumore, ricevuta nel 2021 a distanza di 16 anni dalle prime cure. Siamo abituati a vedere Kylie Minogue come un concentrato di energia pura, eppure, dietro il riflesso dorato del successo pop più recente si nascondeva un dolore profondo, taciuto per ben cinque anni. Oggi, a 57 anni, la pop star australiana ha deciso di abbassare ogni difesa nella sua nuova docuserie Netflix in tre parti, intitolata semplicemente KYLIE. E così, l’artista ha rivelato al mondo una verità dolorosa: nel 2021, durante un controllo di routine, le è stato diagnosticato un secondo tumore primario al seno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kylie Minogue, il tumore tenuto segreto e le cure rimandate per avere un figlio: la verità dopo 5 anni

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