KV Mechelen-Club Brugge giovedì 21 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026 alle 20:30 si affrontano KV Mechelen e Club Brugge, in una partita valida per il campionato belga. Il Club Brugge ha vinto lo scontro diretto con un punteggio di 5 a 0, risultato che ha praticamente consegnato loro il titolo di campioni, anche se matematicamente manca ancora una vittoria e due punti per la certezza. La sfida si disputa in casa del KV Mechelen, che potrebbe influenzare la corsa al titolo.

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Il 5 a 0 dello scontro diretto ha di fatto incoronato il Club Brugge campione di Belgio anche se mancano 2 punti alla matematica, che potrebbe essere raggiunta quest’oggi in caso di vittoria in casa del KV Mechelen.  I Kakkers di Vanderbiest sono attualmente ultimi nel girone e si giocano il quinto posto, valevole per lo spareggio per la Conference League, con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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