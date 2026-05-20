KV Mechelen-Club Brugge giovedì 21 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle 20:30 si gioca l’incontro tra KV Mechelen e Club Brugge. Il Club Brugge ha vinto lo scontro diretto con un risultato di 5 a 0, un risultato che ha di fatto portato la squadra in testa alla classifica e la rende vicina al titolo di campione del Belgio. Mancano ancora due punti per la matematica, che potrebbero essere conquistati con una vittoria in casa del KV Mechelen.

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Il 5 a 0 dello scontro diretto ha di fatto incoronato il Club Brugge campione di Belgio anche se mancano 2 punti alla matematica, che potrebbe essere raggiunta quest’oggi in caso di vittoria in casa del KV Mechelen. I Kakkers di Vanderbiest sono attualmente ultimi nel girone e si giocano il quinto posto, valevole per lo spareggio per la Conference League, con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - KV Mechelen-Club Brugge (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Club Brugge-KV Mechelen (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl KO nello scontro diretto contro il Saint-Gilloise relega il Club Brugge a -4 in classifica dalla vetta, e serve una vittoria contro il KV Mechelen... KV Mechelen-Club Brugge (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Pfyqbed #scommesse #pronostici x.com Come ha vinto il campionato il Club Brugge? reddit KV Mechelen ontvangt titelkandidaat Club Brugge: Dit wordt de kers op de taartMorgenavond ontvangt KV Mechelen Club Brugge, die kans maakt om landskampioen te worden. Als Club Brugge morgen wint, dan pakt het de titel. Maar ook KV Mechelen strijdt nog volop voor een Europees ti ... rtv.be Club Brugge kampioen Achter de Kazerne? Niet als het aan KV Mechelen ligt: De tijd en de kleine ruimte worden onze beste vriendenAls het van de Kakkers afhangt, stelt Club Brugge zijn titelfeest uit tot zondag. Fred & Fred – KV Mechelen-coach Frederik Vanderbiest en zijn kapitein Fredrik Hammar – broeden op een plan om hun Euro ... nieuwsblad.be