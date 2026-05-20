Kelany e l' affondo sulla sinistra | Seconde generazioni? Politiche sconsiderate in passato

Durante la puntata di mercoledì 20 maggio di 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si è parlato del gesto di Salim El Koudri a Modena. Kelany ha criticato le politiche adottate in passato sulla questione delle seconde generazioni, definendole sconsiderate. La discussione si è concentrata sulle scelte politiche relative alle seconde generazioni e sui loro effetti. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sui commenti specifici è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si discute del gesto di Salim El Koudri a Modena nella puntata di mercoledì 20 maggio di 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti figura Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia, che dà un giudizio netto nei giorni successivi all'incidente nella città emiliana, soffermandosi in particolare sulla situazione delle seconde generazioni di islamici in Italia: “Il problema delle seconde generazioni esiste, purtroppo la sinistra nasconde come al solito la polvere sotto il tappeto, ma esiste. Esiste il problema di separatismo islamico, che purtroppo comincia a verificarsi anche nelle grandi periferie italiane, in cui in determinate enclave si applica la sharia e non si applica la legge dell'ordinamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Kelany e l'affondo sulla sinistra: “Seconde generazioni? Politiche sconsiderate in passato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Migranti, seconde generazioni in piazza con Forza Italia: “spirito inclusivo”“Dispiace che Forza Italia faccia una sorta di contro manifestazione, è inopportuna. Leggi anche: Le seconde generazioni in piazza: "Noi, nuovi italiani, qui per costruire"