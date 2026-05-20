Kate Middleton si trova a dover seguire un calendario preciso stabilito dall’ufficio di Corte, che limita la sua libertà di scelta. Questa situazione le impone di sacrificare spesso del tempo da dedicare ai figli, George, Charlotte e Louis. La pressione di rispettare le disposizioni ufficiali si accompagna a sensi di colpa che sembrano pesare sulla sua quotidianità. La sua agenda, infatti, è fittizia e regolata da impegni istituzionali, lasciandola con poche possibilità di decidere liberamente come trascorrere le sue ore con la famiglia.

Kate Middleton svolge un lavoro in cui ha poco margine di libertà. Non è lei a definire i suoi impegni, ma l’agenda di Corte e molto spesso questo significa t ogliere tempo da dedicare ai suoi figli, George, Charlotte e Louis. Come tutte le mamme deve trovare il giusto equilibrio tra la sua vita professionale e la famiglia. E sebbene sia molto brava in questo, anche lei ha spesso dei forti sensi di colpa, specialmente quando deve stare fuori casa per più giorni. Kate Middleton, come affronta i sensi di colpa quando è all’estero. Kate Middleton ha appena compiuto il suo primo viaggio all’estero dopo il cancro e ha scelto l’Italia come meta. La Principessa del Galles è rimasta lontano da casa appena due giorni e una notte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, afflitta dai sensi di colpa: l’unica strategia possibile per superarli

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